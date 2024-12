Verteidigungsminister unterstreicht Bedeutung der Stabilität auf dem Westbalkan

Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky betonte am Samstag in einem Facebook-Post die Bedeutung der Stabilität auf dem Westbalkan – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er sagte, die Explosion, die in der Nacht zum Freitag einen Kanal im Norden des Kosovo beschädigte, habe zu Spannungen in den fragilen Beziehungen zwischen dem Kosovo und Serbien geführt. Die NATO-geführten KFOR-Friedenstruppen – darunter auch ungarische Truppen – seien schnell am Ort der Explosion eingetroffen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, fügte der Minister hinzu. „Wir sind stolz darauf, wie sie ihren Mann stehen und damit den Frieden in Ungarn schützen“, sagte er.