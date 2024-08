Zahl der rein batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge in Ungarn steigt auf über 41.000

Die Zahl der in Ungarn zugelassenen rein batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge stieg im Jahr 2023 auf über 41.200, wie Daten von Eurostat zeigen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl machte 1 % der insgesamt 4.168.700 in Ungarn zugelassenen Pkw aus. Im regionalen Vergleich wurden in Tschechien 22.400 rein batteriebetriebene E-Fahrzeuge zugelassen, was nur 0,3 % aller Pkw-Zulassungen ausmacht. In Polen wurden 51.200 Fahrzeuge zugelassen, was 0,2 % aller Zulassungen entspricht, und in der Slowakei 7.900 Fahrzeuge, was 0,3 % der Gesamtzahl entspricht. In der gesamten Europäischen Union belief sich die Zahl der rein batteriebetriebenen E-Fahrzeuge auf 4.479.400, was einem Anteil von 1,7 % aller zugelassenen Pkw entspricht.