Körber Hungária hat 2024 Investitionen in Höhe von 3,6 Mrd. Forint abgeschlossen

Der in deutschem Besitz befindliche Industriemaschinenhersteller Körber Hungária hat in diesem Jahr an seinem Standort in Pécs (Südostungarn) im Rahmen mehrerer Projekte über 3,6 Milliarden Forint investiert, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Unternehmen installierte Solarzellen auf dem Dach seiner Produktionshalle, schaffte Hightech-Metallbearbeitungsmaschinen an und stellte 2024 auf eine effizientere und umweltfreundlichere Pulverbeschichtungstechnologie um.

Körber Hungária erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Nettoumsatz von 162 Mio. EUR, wie aus den öffentlichen Aufzeichnungen hervorgeht.