Präsidentin Novák: Der Heilige Stephan als gemeinsamer Nenner

Der Heilige Stephan, Ungarns erster König, sei „ein gemeinsamer Nenner für alle Ungarn“, sagte Präsidentin Katalin Novák in ihrer Ansprache anlässlich der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am 20. August – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In ihrer Rede in Esztergom, nördlich von Budapest, sagte die Präsidentin: „Der Heilige Stephan ist ein integraler Bestandteil von uns allen geworden; er ist mit uns“. Stephan I. „legte den Grundstein für ein christliches Ungarn und machte das Land zu einem Teil der westlichen Welt“, sagte sie und fügte hinzu, dass der heilige König „auch in unserem Leben einen unvermeidlichen Platz einnimmt“. Am 20. August ehren die Ungarn den Heiligen Stephan „für seinen Mut, seinen Glauben, seine Weisheit und seine Bescheidenheit … er ist in uns, während er über uns ist, er ist hinter uns, während er vor uns ist“, so Novák. Sie sagte, der 20. August sei „weder eine verstaubte Tradition noch eine moderne Party, sondern ein Feiertag … der uns an unsere Vergangenheit erinnert und uns jedes Jahr neue Hoffnung für die Zukunft gibt.“ An diesem Tag „vergessen wir das Unwichtige und konzentrieren uns auf das, was wirklich wichtig ist“, sagte sie. Die Präsidentin wies auf die Schwierigkeiten der Gegenwart hin, sagte aber: „Es schafft eine bessere Stimmung, wenn wir wissen, dass das Schlimmste vorbei ist und es Aussichten auf ein besseres Morgen gibt“. Sie dankte den Ungarn dafür, dass sie „nach vorne schauen, harte Zeiten durchstehen … und den Glauben an ein ungarisches Leben haben“.