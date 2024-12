Orbán: Ungarische Wirtschaft wird EU-Mittel erhalten

Ungarn hat mehr als 12 Mrd. EUR an EU-Mitteln auf seinem Konto, und es muss den Rest dieser Mittel in den Jahren 2027-2028 erhalten, sonst wird das Land den EU-Haushalt nicht unterstützen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán in einem wöchentlichen Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán wies darauf hin, dass mehr als 12 Mrd. EUR an EU-Mitteln auf Ungarns Konto lägen, die in die Wirtschaft fließen könnten. Diese Mittel würden nicht abgerufen, sondern die Unternehmen würden Investitionen und Entwicklungen vornehmen und ihre Rechnungen bei der Regierung einreichen, die diese dann nach Brüssel schicke, um die 12,5 Mrd. EUR auszuzahlen, sagte er. Diese 12,5 Mrd. EUR werden den Bedarf der ungarischen Wirtschaft bis Ende 2026 decken, fügte er hinzu. Ungarn habe auch Anspruch auf zusätzliche Mittel, aber das sei ein Thema für die Zeit nach 2026, sagte Orbán. Wenn die Mittel, die Ungarn für 2025-2026 nicht erhalten hat, 2027-2028 nicht überwiesen werden, wird Ungarn nicht für den nächsten siebenjährigen EU-Haushalt stimmen, der einen einstimmigen Beschluss erfordert, fügte er hinzu. Orbán wies die Besorgnis über die Ankunft der ungarischen EU-Gelder zurück. Er räumte „Unannehmlichkeiten“ ein, sagte aber, die Gelder würden „ohne Zweifel“ in die Wirtschaft fließen.