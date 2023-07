Unternehmen erhalten bereits Unterstützung im Rahmen des staatlichen Rettungsprogramms

Das staatliche Programm zur Förderung von Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz in Fabriken hat bisher 25 Unternehmen mit insgesamt 27,5 Milliarden Forint unterstützt, so der Außen- und Handelsminister am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung habe das Programm zur Rettung von Fabriken nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine ins Leben gerufen, um die in Ungarn ansässigen Unternehmen vor unvorhersehbaren Preisschwankungen auf den internationalen Energiemärkten zu schützen, sagte Péter Szijjártó. Insgesamt 120 Milliarden Forint (317,6 Mio. EUR) werden 140 Unternehmen im Rahmen des Programms zur Verfügung stehen, und es wird erwartet, dass dies 300 Milliarden Forint an Entwicklungen anregen wird, sagte er. Es wird erwartet, dass die bisher bewilligten Mittel Investitionen im Wert von 61 Milliarden Forint auslösen und damit 12.000 Arbeitsplätze sichern werden. In der Zwischenzeit wird der Energieverbrauch voraussichtlich um 12.471 MWh gesenkt werden. Die Entwicklungen betreffen die thermische Modernisierung von Fabrikgebäuden und die Installation von Anlagen für erneuerbare Energien wie Solarsysteme, so der Minister.

Alle Unternehmen, die an dem Programm teilnehmen, sind ungarische Unternehmen, mit einer Ausnahme, die aus Italien stammt. Ungarn gehörte zu den 20 Ländern, denen es in den letzten Jahren gelungen ist, ihre Wirtschaft zu vergrößern und gleichzeitig ihre Emissionen zu verringern. Im Rahmen des neuen Investitionsförderungssystems der Regierung können Energieentwicklungen, die im Rahmen von Kapazitäts- oder Technologieinvestitionen getätigt werden, mit bis zu 50 % gefördert werden, sagte Szijjártó.