Szijjártó: Ungarn und Russland wollen Energiekooperation fortsetzen

Ministerpräsident Viktor Orbán und Präsident Wladimir Putin haben ein ausführliches Telefongespräch geführt. Beide sind sich einig, dass alles getan werden muss, um die Zusammenarbeit im Energiebereich aufrechtzuerhalten, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Während des mehr als einstündigen Gesprächs wurden Ungarns Energiesicherheit, der Krieg in der Ukraine und die Entwicklungen in Syrien erörtert. Szijjártó sagte, die derzeitige US-Regierung habe es einigen mittel- und südosteuropäischen Ländern, darunter Ungarn, schwer gemacht, Zahlungen für Erdgas und Kernbrennstoffe zu leisten, indem sie die Gazprombank mit Sanktionen belegt habe. Auch die Slowakei, Serbien und die Türkei stünden vor ähnlichen Herausforderungen, und auch mit diesen Ländern seien Konsultationen im Gange, sagte er.

Szijjártó sagte, Orbán und Putin seien sich einig, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden müssten, „um dieses Problem zu lösen“. Putin habe deutlich gemacht, dass Russland sich für die Aufrechterhaltung der Energiezusammenarbeit und die Sicherstellung der ungarischen Energieversorgung einsetze, sagte er und fügte hinzu, dass weder Ungarn noch Russland einer Lösung im Wege stünden. Für die Brennstäbe für das ungarische Kernkraftwerk sei bereits eine Lösung gefunden worden, und die Zahlungsmodalitäten für den Ausbau von Paks sowie für den Erdgashandel würden derzeit ausgearbeitet. Szijjártó erklärte, er habe mit Alexey Likhachev, dem Chef von Rosatom, über die Beschleunigung des Paks-Projekts gesprochen und werde am Nachmittag auch mit Alexander Nowak, dem für Energiefragen zuständigen stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten, zusammenkommen.

In Bezug auf die Ukraine betonte der Minister, wie wichtig es sei, die diplomatischen und kommunikativen Kanäle in der gegenwärtigen gefährlichen Phase offen zu halten. Ungarn, so fügte er hinzu, halte seit tausend Tagen an seiner Friedensposition fest, und Orban habe heute ausführlich mit Putin über eine nachhaltige Friedensregelung gesprochen. Szijjártó sagte, Putin habe Hindernisse für den Frieden erwähnt, wie etwa das ukrainische Gesetz, das es „der derzeitigen Präsidialverwaltung im Wesentlichen verbietet, mit Putin über den Frieden zu verhandeln“.

Szijjártó wies darauf hin, dass Orbán in dieser Woche nach Florida gereist sei, um Donald Trump zu treffen, und im Rahmen seiner Bemühungen um eine Friedensregelung auch den Papst im Vatikan getroffen habe. „Wir werden die ungarische Friedensmission fortsetzen und den schnellsten Weg zum Frieden suchen, um Leben zu retten“, sagte er. In Bezug auf Syrien und die Position des Kremls sagte er, Putin habe sein Interesse an der Gewährleistung von Stabilität und Frieden im Nahen Osten bekundet, „damit extremistische Ideologien und politische Bewegungen“ die Sicherheit dort nicht weiter untergraben können. Ungarn konzentriere sich auf die Lage der christlichen Gemeinschaften und werde ihnen auch weiterhin die notwendige humanitäre Unterstützung zukommen lassen, fügte er hinzu.