Varga: Über 1 Million Ungarn haben Staatspapiere auf Konten beim Schatzamt

Mehr als 1 Million Ungarn haben Staatsanleihen auf Konten beim Schatzamt, sagte Finanzminister Mihály Varga in einer Videobotschaft, die am Mittwoch in den sozialen Medien veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In dieser Hinsicht stehe Ungarn im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten an „erster Stelle“, so Varga. „Die Rolle der Haushalte bei der Finanzierung der Staatsschulden ist in Ungarn am stärksten“, fügte er hinzu. Die Strategie der Regierung, den Anteil der privaten Haushalte an der Staatsverschuldung zu erhöhen und gleichzeitig die Gesamtverschuldung des Staates zu senken, ziele auf eine Verbesserung der Stabilität ab, sagte er. Der Anteil der privaten Haushalte an der Staatsverschuldung ist von 3 Prozent im Jahr 2010 auf über 20 Prozent gestiegen, während der Anteil der Gebietsfremden von 65 Prozent auf 40 Prozent gesunken ist und der Anteil der Fremdwährungsschulden von 50 Prozent auf unter 30 Prozent zurückgegangen ist, fügte er hinzu. Das bedeutet, dass mehr Zinsen an die Ungarn und weniger an ausländische Gläubiger fließen, sagte er. Staatspapiere bieten den Haushalten eine sichere, renditestarke und steuerfreie Anlage, während sie dem Staat eine stabile und vorhersehbare Finanzierung ermöglichen, fügte er hinzu.