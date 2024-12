Orbán will in der Türkei Gespräche über Frieden, Waffenstillstand und bilaterale Zusammenarbeit führen

Die Gespräche zwischen Ministerpräsident Viktor Orbán und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan haben in Ankara begonnen, wie der Pressechef des Ministerpräsidenten am Donnerstag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Gespräche finden im türkischen Präsidentenpalast statt und begannen mit Konsultationen, an denen auch die Außenminister Péter Szijjártó und Hakan Fidan teilnahmen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Chancen für einen Frieden in der Ukraine und im Nahen Osten, die auch bei einem Arbeitsessen der ungarischen und türkischen Delegationen erörtert werden, sowie die Möglichkeiten für den Ausbau der bilateralen Beziehungen, so Bertalan Havasi. Am Abend steht die Abschlussveranstaltung der ungarisch-türkischen Kultursaison auf dem Programm, die ein Jahr lang mehr als 150 Veranstaltungen in beiden Ländern umfasste.