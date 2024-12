Continental Dohányipari weiht Lager in Sátoraljaújhely ein

Das in ungarischem Besitz befindliche Tabakunternehmen Continental Dohányipari Zrt. hat am Mittwoch in Sátoraljaújhely (Nordungarn) ein 1.200 Quadratmeter großes Lagerhaus für 463 Millionen Forint eingeweiht, teilte das Unternehmen mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Projekt war Teil eines 16,5-Milliarden-Forint-Investitionsprogramms, das auf die Erweiterung der Kapazitäten, die Modernisierung der Lagerprozesse und des Energiesystems abzielt. Die Gruppe hat Werke in Sátoraljaújhely und Szolnok. Außerdem verfügt sie über Niederlassungen in Italien, Deutschland, Rumänien und der Slowakei. Ihre Produkte sind in fast 40 Ländern erhältlich.

Die Zahl der Mitarbeiter liegt bei rund 1.500. Continental Dohányipari erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Nettoumsatz von 77,2 Mrd. Forint, wie aus den öffentlichen Unterlagen hervorgeht.