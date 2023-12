Szijjártó trifft ukrainischen Amtskollegen

Péter Szijjártó, der am Montag in Brüssel mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba zusammentraf, erklärte auf Facebook, dass Ungarn seine Haltung zum EU-Beitrittsgesuch der Ukraine nicht als taktische Frage betrachte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Für uns ist dies keine taktische Frage, sondern eine Entscheidung von historischem Ausmaß, die die Zukunft der gesamten Europäischen Union betrifft“, sagte der Außenminister und fügte hinzu, dass „die Europäische Kommission keine Ahnung habe, welche Auswirkungen die EU-Mitgliedschaft der Ukraine auf den Block haben werde. Es genügt, sich an die unlösbaren Probleme zu erinnern, die die Entscheidung der Kommission über den Getreidetransit und die Abschaffung der Genehmigungspflicht für Lastkraftwagen durch die Ukraine mit sich bringt“, sagte er. Szijjártó betonte außerdem, dass die Kommission nicht die Voraussetzungen dafür geschaffen habe, dass die Ukraine für beide Seiten vorteilhafte Beitrittsgespräche führe. Die Einschränkung der Rechte der ungarischen Minderheit in der Ukraine „wirft einen Schatten auf die bilateralen Beziehungen“, sagte er und fügte hinzu, dass Ungarn die Wiederherstellung der Bedingungen aus dem Jahr 2015 fordert. Szijjártó sagte jedoch, dass ein persönliches Treffen mit Kuleba seit dem Ausbruch des Krieges nicht mehr stattgefunden habe, dass sie aber in regelmäßigem Kontakt geblieben seien, um die Beziehungen zwischen Ungarn und der Ukraine zu verbessern.

