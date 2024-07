Regierungsvertreter erörtert Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit in Washington

Der Staatssekretär des Außenministeriums, Levente Magyar, führte am Montag in Washington Gespräche mit US-Regierungsvertretern und Vertretern des Privatsektors mit dem Ziel, die bilaterale Zusammenarbeit zu stärken – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass Ungarn und die Vereinigten Staaten durch eine jahrzehntelange Militärallianz und Freundschaft verbunden seien. „Auch wenn es wichtige Themen gibt, die wir oft unterschiedlich sehen, ist es wichtig, ja sogar unerlässlich, dass wir diese Themen ernsthaft und in einem ruhigen Ton als enge Verbündete und Freunde diskutieren“, sagte Magyar und fügte hinzu, dass sein Besuch diesem Zweck gedient habe. Er hob seine Gespräche mit Jim O’Brien, dem stellvertretenden Staatssekretär für europäische und eurasische Angelegenheiten im Außenministerium, hervor, bei denen es um die Lage in der Ukraine und die Bewertung der ungarischen Friedensmission ging. Magyar wies darauf hin, dass die beiden Länder unterschiedliche Herangehensweisen an „dieses recht komplexe und schwierige Thema“ hätten, aber sie verstünden die Motivation und den Interpretationsrahmen des jeweils anderen und würden weiterhin nach gemeinsamen Punkten der Verständigung suchen, fügte er hinzu. Magyar sagte auch, er habe Gespräche mit Vertretern des Wirtschaftssektors geführt, um die Präsenz amerikanischer Unternehmen in Ungarn zu stärken und neue Investitionen in verschiedenen Industriezweigen zu tätigen. Magyar verwies auf seine Gespräche mit Maria Korsnick, der Präsidentin und Geschäftsführerin des Nuclear Energy Institute, bei denen sie über Technologien in der Entwicklung sprachen, die für Ungarn als „Freund der Kernenergie“ interessant sein könnten.