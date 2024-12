Orbán: Ungarn hat seit langem ein Interesse daran, dass Rumänien die Vorteile von Schengen genießt

Die Ungarn haben seit langem ein Interesse daran, dass Rumänien Teil des Schengen-Raums wird und dessen Vorteile zusammen mit Ungarn genießt, und „jetzt ist es soweit“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Orbán sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem rumänischen Amtskollegen Ion-Marcel Ciolacu, dass sie sich darauf geeinigt hätten, während der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft einen gemeinsamen Plan zu verfolgen, und das Ziel sei, dass Rumänien während der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft dem Schengen-Raum beitreten solle. Er fügte hinzu, dass dies eine sehr schwierige Aufgabe gewesen sei und „wir haben oft darüber diskutiert, ob es in diesem Jahr überhaupt realistisch ist, wenn man bedenkt, dass es 13 Jahre lang nicht passiert ist“. „Es hätte schon vor 13 Jahren geschehen können“, fügte er hinzu. Orbán sagte, es müsse eine „politische Maßnahme“ ergriffen werden, „um diese 13 Jahre der Erfolglosigkeit in Erfolg umzuwandeln“.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Orbán sagte, man habe einen Arbeitsplan ausgearbeitet und herausgefunden, welche Länder gegen die Erweiterung seien, und diese dann davon überzeugt, dass es eine historische Chance gebe. Er fügte hinzu, dass nur wenige damit gerechnet hätten, dass der Beitritt Rumäniens unter ungarischer Präsidentschaft zustande kommen würde, „was deutlich zeigt, dass die beiden Länder eine gemeinsame Geschichte haben und wir beide verstehen, dass der Erfolg eines Landes allein nicht ausreicht, sondern dass auch der Erfolg des Nachbarn für den Erfolg beider Länder notwendig ist“. Als die Barrieren zuerst an der Grenze zu Österreich, später zur Slowakei, zu Slowenien und zuletzt zu Kroatien gefallen seien, habe sich nicht nur die Wirtschaft belebt, sondern auch die Lebensqualität in der gesamten Region verändert. Orbán sagte, es sei noch nicht möglich, die Tragweite der Veränderungen, die die in den Grenzregionen lebenden Rumänen und Ungarn erfahren werden, genau zu beurteilen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Derzeit gebe es 12 öffentliche Straßengrenzübergänge zwischen Rumänien und Ungarn. Diese Zahl werde sich ab dem 1. Januar auf 22 erhöhen, da einige der Übergänge bisher nur teilweise genutzt werden konnten, sagte Orbán und fügte hinzu, dass diese nun frei zugänglich sein werden. Er fügte hinzu, dass Menschen, die in der Nähe der Grenze lebten und in eine benachbarte Siedlung wollten, durchschnittlich 37 km zurücklegen mussten, was nun auf etwa 20 km sinken werde. Orbán sagte: „Es besteht die Möglichkeit, dass eine neue Ära in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern beginnt, die Grundlagen für das Vertrauen sind jetzt gegeben, denn wir haben einen gemeinsamen Erfolg erzielt“. Er verwies auf seinen rumänischen Amtskollegen, der sagte, dass Ungarn für Rumänien in wirtschaftlicher Hinsicht ein wichtiges Land sei, und fügte hinzu, dass Rumänien für Ungarn unter dem Gesichtspunkt der Energiesicherheit äußerst wichtig sei. „Letztes Jahr konnten wir 1,75 Milliarden Kubikmeter Gas über Rumänien beziehen“, so Orbán. Rumänien sei auch ein verlässliches Land für die Durchfuhr von Kernbrennstoffen, und je mehr die Energiekooperation mit der Ukraine ins Stocken gerate, desto wichtiger werde die Zusammenarbeit mit Rumänien für Ungarn.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ciolacu sagte, dass Orbán eine wichtige Rolle beim Erfolg des rumänischen Schengen-Beitritts gespielt habe und dass dieser nicht möglich gewesen wäre, wenn Ungarn nicht den rotierenden Vorsitz im Rat der Europäischen Union innegehabt hätte. Der Schengen-Beitritt werde Rumänien einen Anstieg des BIP um 2 Prozent bescheren, und das Wachstum werde sich mit Sicherheit auch in Ungarn widerspiegeln, denn „es wird das Tor sein, durch das rumänische Produkte nach Europa gelangen“.