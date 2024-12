ALDI will sein Filialnetz in Ungarn weiter ausbauen

ALDI hat in diesem Jahr wie in den Vorjahren 10 neue Filialen in Ungarn eröffnet und will in diesem Tempo weiter expandieren, teilte die lokale Niederlassung der deutschen Supermarktkette am Freitag anlässlich der Eröffnung der 182. ALDI-Filiale im Land mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die jüngste Filiale des Unternehmens im XI. Bezirk von Budapest ist zugleich diejenige mit der größten Verkaufsfläche. Mit einer Verkaufsfläche von über 1.800 Quadratmetern ist sie fast doppelt so groß wie ein durchschnittlicher ALDI. ALDI Ungarn gab im Jahr 2024 19,5 Milliarden Forint für Investitionen aus. Zum Jahresende beschäftigte das Unternehmen fast 6.500 Mitarbeiter. ALDI hat rund 270 ungarische Lieferanten, die 60 Prozent der von der Kette verkauften Produkte liefern. ALDI erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von mehr als 490 Mrd. Forint, wie aus den Unternehmensunterlagen hervorgeht.