4iG erwirbt 31 Prozent von Rotors & Cams

Das börsennotierte IKT-Unternehmen 4iG gab am Freitag bekannt, dass es einen 31-prozentigen Anteil an der Rotors & Cams Zrt. erworben hat und damit die Mehrheitsbeteiligung und die Managementrechte an dem Unternehmen übernahm – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Rotors & Cams entwickelt und produziert individuelle, optimierte Multirotor-, Starrflügler- und Hybriddrohnensysteme und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Kartografie und Geoinformation, industrielle Diagnostik, Katastrophenmanagement, Landwirtschaft und Umweltschutz an. Mit der Übernahme will 4iG die Kontrolle über Rotors & Cams erlangen, um einen effizienteren Betrieb in der IT- und F+E-orientierten Entwicklung unbemannter Luftfahrzeuge, in der Verarbeitung von Fernerkundungsdaten mit KI und in Industrie 4.0-Lösungen und IT-Imaging zu gewährleisten.

Die Übernahme ermöglicht es 4iG, Rotors & Cams in einem nächsten Schritt in sein Raumfahrt- und Verteidigungsportfolio zu integrieren, das unter dem Dach von 4iG Space and Defence Technologies organisiert ist, hieß es.