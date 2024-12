OKF: 354 Feuerwehreinsätze an Heiligabend

An Heiligabend wurden landesweit Feuerwehrleute zu 354 Einsätzen gerufen, 235 Mal zu vom Sturm umgestürzten Bäumen, 47 Mal zu Bränden – teilte die Nationale Generaldirektion für Katastrophenschutz (OKF) am Mittwoch in einer Erklärung der Nachrichtenagentur MTI mit.

Die stürmischen Winde hielten die Feuerwehrleute in allen Komitaten außer Budapest, Pest und Komárom-Esztergom auf Trab. Viele Bäume stürzten auf Straßen, Stromleitungen, Gebäude und Autos. Neunzehn Gebäude wurden durch den Sturm beschädigt. Auf dem Hauptplatz von Szombathely deckte der Wind die Dächer mehrerer Weihnachtsmarktstände ab und einige Weihnachtsbäume auf öffentlichen Plätzen stürzten um. In Hajdúböszörmény brach in der Küche eines 50 Quadratmeter großen Hauses ein Feuer aus, eine Gasflasche explodierte, das Gebäude wurde unbewohnbar und vier Personen wurden mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

In Sály führte ein Schornsteinbrand in einem Einfamilienhaus dazu, dass das Haus unbeheizt blieb und vier Bewohner von Verwandten aufgenommen wurden. In Pusztaszabolcs brannte die Küche eines Hauses ab, das Familienhaus wurde unbewohnbar und die dort lebenden Personen wurden ebenfalls bei Verwandten untergebracht. In zehn Fällen wurde die Feuerwehr aufgrund von Kohlenmonoxid gerufen. In Békéscsaba wurden zwei Personen aus einem Einfamilienhaus zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

An Heiligabend gerieten drei Autos in Brand und 18 Verkehrsunfälle erforderten einen Feuerwehreinsatz. Die Feuerwehr wurde zu Fahrzeugen gerufen, die in Gräben geschleudert, mit umgestürzten Bäumen kollidiert oder gegen Bäume gefahren waren. An Weihnachten, wie auch an anderen Tagen des Jahres, sind rund zweitausend Feuerwehrleute und fünfhundert Fahrzeuge im Einsatz: Sie sind innerhalb von zwei Minuten nach einem Alarm zur Stelle, so die OKF.