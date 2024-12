Beginn der Skisaison in Mátraszentistván

Der Skipark Mátraszentistván öffnet am Donnerstag seine Pforten, und die Saisonkarten werden nicht teurer, teilte der Skipark am Mittwoch in einer Erklärung der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der 20 Jahre alte Skipark ist der erste im Land, der die Skisaison 2024/25 eröffnet. Am zweiten Weihnachtstag werden die Skilifte am Morgen in Betrieb genommen. Es ist geplant, an jedem Tag der Winterferien Skifahrer und Snowboarder in Mátraszentistván zu begrüßen. Je nach Wetterlage ist auch ein beleuchteter Abendskibetrieb möglich.

Die Skipasspreise sind auf dem gleichen Niveau wie vor zwei Jahren eingefroren worden. Große Familien, Kinder, Studenten und Personen über 62 Jahre erhalten eine Ermäßigung, und SZÉP-Karten werden akzeptiert, teilte der Skipark mit.