ORFK: Die Zahl der österreichischen Polizisten in Ungarn wird erhöht

Um illegale Migration, Menschenschmuggel und andere grenzüberschreitende Straftaten noch wirksamer zu bekämpfen, wird die Zahl der in Ungarn diensttuenden österreichischen Polizisten erhöht, teilte der Kommunikationsdienst des Landespolizeipräsidiums (ORFK) am Montag auf police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Seit der Unterzeichnung des Abkommens zwischen den Innenministern beider Länder im Jahr 2020 helfen österreichische Polizisten kontinuierlich beim Schutz der Außengrenzen der Europäischen Union, bei der Bekämpfung der illegalen Migration und bei der Bekämpfung von Menschenschmugglern, hieß es. Zu den achtzehn österreichischen Polizisten, die derzeit in dem Kontingent Dienst tun, sind am Montag sieben weitere hinzugekommen. Es ist geplant, dass ab Mitte des Monats insgesamt 48-50 österreichische Polizisten ihre ungarischen Kollegen bei gemeinsamen Patrouillen unterstützen werden.

Die österreichischen Polizeibeamten werden während ihrer Tätigkeit in Ungarn ihre eigenen Uniformen und Ausrüstungen tragen und nur gemeinsam mit ungarischen Polizeibeamten im Einklang mit ungarischem Recht handeln, so die Polizei. Sie fügten hinzu, dass die gemeinsamen Patrouillen vor allem an den südlichen Grenzen Ungarns durchgeführt werden und hauptsächlich Grenzsiedlungen und Straßen kontrollieren werden.