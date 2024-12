Nachgedacht: Das war’s in Kürze …

… mit dem alten Jahr. Ein Jahr mit Glück und manchmal auch Sorgen, mit Zufriedenheit und Wehmut, mit Freude und manchen Tränen oder Ärger, mit Gesundheit und kleinen oder größeren Wehwechen, mit neuen Bekanntschaften oder leider auch ein leb wohl, kurzum, es hat sich viel getan im Jahr 2024.

Natürlich werden sich die meisten großen und kleinen Leute fragen, wie geht es weiter? Was bringt uns das neue Jahr 2025. Hoffentlich nur Gutes, Glück, Gesundheit und alles, was sich jeder wünschen mag. Natürlich sind auch einige Vorsätze dabei im Programm an Silvester bzw. Neujahr, ob es klappt? Die Zeit wird es zeigen. Trotzdem, wie beim Jahreswechsel üblich, wünsche ich allen Lesern, Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, Freunden und Bekannten der Balaton Zeitung von Herzen: 12 Monate Gesundheit, 52 Wochen Glück, 365 Tage ohne Stress, 8784 Stunden Liebe, 527.040 Minuten Frieden und 31.622.400 Sekunden Freude.

Und das mit lieben Grüßen bis hoffentlich bald in alter Frische

Ihre Eva