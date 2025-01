Arbeitslosenquote in Ungarn im November bei 4,5 Prozent

Die Arbeitslosenquote in Ungarn für Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren lag im November bei 4,5 Prozent, wie aus den am Freitag veröffentlichten Daten des Zentralen Statistikamtes (KSH) hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In absoluten Zahlen gab es 221.000 Arbeitslose. Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte im November 4.679.000, 32.000 weniger als zwölf Monate zuvor. Im Zeitraum September-November sank die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten um 36.000 auf 4.691.000. Die Zahl der Beschäftigten auf dem ersten Arbeitsmarkt sank um 39.000 auf 4.517.000. Die Zahl der im Ausland arbeitenden Ungarn blieb mit 111.000 kaum verändert, und die Zahl der Personen in betreuten Arbeitsprogrammen blieb mit 63.000 unverändert. Die Beschäftigungsquote für die Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen sank um 0,3 Prozentpunkte auf 75,1 Prozent. Die Daten der Nationalen Arbeitsverwaltung (NFSZ) zeigen, dass Ende November 225.000 Menschen als arbeitssuchend gemeldet waren, was einem Rückgang von 0,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Arbeitsuchenden waren im Durchschnitt 11,6 Monate lang auf der Suche nach Arbeit, aber 49 % der Arbeitslosen fanden in weniger als drei Monaten eine neue Stelle. Der Prozentsatz der Arbeitslosen, die seit mindestens einem Jahr auf Arbeitssuche waren, erreichte 33 %.

Sándor Czomba, Staatssekretär für Beschäftigungspolitik, kommentierte die neuen Daten mit den Worten, die Beschäftigung sei in diesem Zeitraum stabil hoch geblieben, und führte den minimalen Rückgang gegenüber dem Vorjahr auf eine hohe Ausgangsbasis zurück. Das über dem EU-Durchschnitt liegende ungarische Beschäftigungsniveau trage zu einer Ausweitung des Konsums und des Wirtschaftswachstums bei und stärke die Wettbewerbsfähigkeit Ungarns, fügte er hinzu.