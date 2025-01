One Magyarorszag eröffnet Flagship-Store in Budapest

One Magyarorszag eröffnete am Montag seinen ersten Flagship Brand Store in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das börsennotierte IKT-Unternehmen 4iG hat die kommerziellen Telekommunikationsdienste seiner Einheiten Vodafone Magyarorszag, DIGI, Antenna Hungaria und Invitech ab dem 1. Januar unter dem Namen One zusammengefasst. Die One-Tarife haben sich nicht geändert, obwohl einige Pakete umbenannt wurden. Das Interieur des Markengeschäfts im Westend City Center der Hauptstadt wurde von KVB Design in London, Room Design Studio und einem Team von 4iG gestaltet.