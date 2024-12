Umsatz von 4iG klettert in Q1-Q3 um über 20 Prozent

Der konsolidierte Umsatz von 4iG stieg in Q1-Q3 im Vergleich zum Vorjahr um 20,5 % auf 507,8 Mrd. HUF, teilte das börsennotierte IKT-Unternehmen am Freitag in einer Presseerklärung mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das EBITDA stieg um 15,1 % auf 169,8 Mrd. HUF. Die starke Leistung wurde durch die Übernahme von Vodafone Magyarorszag, die Ende 2023 abgeschlossen wurde, einen Anstieg der Mobilfunkkunden im Einzelhandel und in Unternehmen, einen Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Nutzer und einen höheren Umsatz der IT-Abteilung unterstützt. 4iG erklärte, dass es die Dienste von Vodafone Magyarorszag, DIGI, Antenna Hungaria und Invitech ab Anfang 2025 unter der Marke ONE anbieten werde.