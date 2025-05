Lázár: Verspätungsversicherung tritt bei der MÁV-Volán Gruppe am 1. Juni in Kraft

Die MÁV-Volán Gruppe wird am 1. Juni eine Verspätungsversicherung einführen: Bei einer Verspätung von mehr als 20 Minuten erhalten die Fahrgäste die Hälfte des Fahrpreises zurück, und die Inhaber von Zeitkarten erhalten bei fünf derartigen Verspätungen pro Monat eine Ermäßigung von 10 Prozent auf den Preis der Zeitkarte für den nächsten Monat, kündigte János Lázár, Minister für Bau und Verkehr, am Dienstag in Budapest an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er fügte hinzu, dass dies sowohl für diejenigen gilt, die ihre Fahrkarte an einem Fahrkartenautomaten gekauft haben, als auch für diejenigen, die ihre Fahrkarte am Schalter oder über die MÁV+ App kaufen. Im letzteren Fall werden bei Aktivierung der Verspätungsversicherung die 50 Prozent nach 20 Minuten Verspätung automatisch auf der Kreditkarte oder dem Konto gutgeschrieben. „Es gibt nicht viele Beispiele im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen in Ungarn oder sogar in Europa, wo wir objektiv die Verantwortung für Verspätungen übernehmen“, sagte János Lázár.

Er betonte, dass die größte Gemeinkostensenkung des Jahres 2024 die Reform der Verkehrstarife, die billigen Landes- und Komitatspässe waren, die die Zahl der Nutzer des öffentlichen Verkehrs radikal erhöht haben. Im vergangenen Jahr überstieg die Zahl der Fahrten im öffentlichen Verkehr 1 Milliarde. Im vergangenen Jahr wurden 800.000 Zeitkarten pro Monat verkauft, was zu Gesamteinnahmen von rund 111 Milliarden Forint führte und die Verkaufszahlen von 2023 übertraf. Im März und April dieses Jahres wurden 900.000 Abonnements pro Monat verkauft, sagte er. Der Verkehrsminister betonte, dass 50.000 Menschen für die MÁV-Volán-Gruppe arbeiten, dank ihnen funktioniert das Verkehrssystem, und als Anerkennung für ihre Arbeit wird er Anfang Juni unter anderem mit den repräsentativen Gewerkschaften verhandeln und ein Angebot für eine einmalige Lohnerhöhung machen.