Cornstein: Derzeitige US-Regierung „feindlich“ gegenüber Ungarn

Die Entscheidung der USA, Antal Rogán, den Minister an der Spitze des ungarischen Kabinettsbüros, auf eine Sanktionsliste zu setzen, sei „schrecklich und beschämend“, sagte ein ehemaliger US-Botschafter in Ungarn am Mittwoch gegenüber öffentlich-rechtlichen Medien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

David Cornstein sagte, der „Schritt des scheidenden Botschafters David Pressman“ sei ein Beispiel für die feindselige Haltung der derzeitigen US-Regierung gegenüber Ungarn, „bis zur letzten Stunde“. Während die Regierungen Biden und Obama Ungarn und den Interessen der USA durch eine „feindselige Haltung gegenüber Ungarn“ geschadet hätten, habe die erste Trump-Regierung dank gemeinsamer Ansichten über Regierungsführung, Einwanderung und Verteidigungsprioritäten ausgezeichnete Beziehungen zu dem Land aufgebaut, sagte Cornstein und verwies als Beispiel auf das von beiden Ländern unterzeichnete Abkommen über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich. Er sagte, er erwarte, dass die Zusammenarbeit während Trumps zweiter Amtszeit „florieren“ werde, und beklagte die „verpassten Möglichkeiten der Zusammenarbeit“ während Bidens Amtszeit.