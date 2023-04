US-Botschafter: USA sanktionieren über 50 Personen und Institutionen

Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen mehr als 50 Personen und Einrichtungen angekündigt, „um den Zugang Russlands und der sanktionierten russischen Personen zum internationalen Finanzsystem durch die Nutzung von Finanzvermittlern einzuschränken“, sagte David Pressman, der US-Botschafter in Ungarn, am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Pressman erklärte auf einer außerordentlichen internationalen Pressekonferenz, dass die Sanktionen gegen die in Budapest ansässige, von Russland kontrollierte International Investment Bank (IIB) und drei ihrer in Ungarn ansässigen leitenden Angestellten, darunter ein ungarischer Staatsbürger, verhängt wurden: Nikolay Kosov, Georgy Potapov und Imre Lászlóczki. Lászlóczki, derzeit stellvertretender Leiter der IIB, war zuvor ungarischer Botschafter in Aserbaidschan und Kasachstan. „Wir sind besorgt über den anhaltenden Eifer der ungarischen Führung, die Beziehungen zur Russischen Föderation auszubauen und zu vertiefen“, sagte Pressman.