Szijjártó: Schließung von Energielieferrouten „inakzeptabel“

Die Schließung von Erdgas- oder Rohöllieferrouten sei „inakzeptabel“ und widerspreche den Erwartungen, die im Hinblick auf die Integration in die Europäische Union erfüllt werden müssten, sagte Ungarns Außen- und Handelsminister am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó sagte in einem Posting auf Facebook, dass das ukrainische Außenministerium „ziemlich aggressiv“ auf Nachrichtenberichte vom Dienstag über steigende Gaspreise infolge der Entscheidung, die durch die Ukraine führende Transitroute zu schließen, reagiert habe. In der Zwischenzeit habe das ukrainische Parlament am Mittwoch auf seiner Website einen Gesetzesentwurf registriert, der darauf abzielt, Öl- und Gaslieferrouten aus Russland während eines Kriegszustands zu schließen. „Bei allem Respekt müssen wir unsere ukrainischen Kollegen daran erinnern, dass es eine Realität gibt, und dass es Rechte und Pflichten gibt“, sagte der Minister. Die Realität sei, dass die Aufnahme neuer Mitglieder der Europäischen Union die einstimmige Zustimmung der bestehenden Mitgliedstaaten erfordere.

Szijjártó sagte auch, dass alle Länder das souveräne Recht hätten, zu entscheiden, aus welcher Quelle und über welchen Weg sie die für ihre Tätigkeit benötigte Energie kaufen und beziehen. Niemand habe das Recht, einem anderen Land „teurere und weniger zuverlässige“ Energieimporte aufzuzwingen. Ein Land, das ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichne und der Union beitreten wolle, habe die Pflicht, zur Energiesicherheit der Gemeinschaft beizutragen, indem es die notwendigen Lieferwege sicherstelle. Deshalb sei die Schließung von Erdgas- oder Rohöllieferrouten „inakzeptabel“ und widerspreche den Erwartungen, die an die EU-Integration geknüpft seien.