„Schwarzer Engel von Pécs“ zu über 12 Jahren Gefängnis verurteilt

Ein Krankenpfleger, der als „Schwarzer Engel von Pécs“ bekannt ist, wurde zu 12,5 Jahren Gefängnis ohne die Möglichkeit einer Bewährung verurteilt, weil er im Jahr 2022 den Tod eines Coronavirus-Patienten verursacht hat, so das Berufungsgericht in Pécs am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das rechtskräftige Urteil verbietet es dem Verurteilten außerdem, jemals wieder als Krankenpfleger zu arbeiten. Der Mann hatte im November 2022 seine Arbeit in der Klinik für Innere Medizin in Pécs (Südungarn) aufgenommen. Am 17. Dezember verabreichte er einem 82-jährigen Patienten, der an einer Lungenentzündung infolge einer Coronavirus-Infektion litt, eine tödliche Dosis Kalium. Der Mann starb innerhalb von 2 Stunden an Herzversagen infolge der Kaliumvergiftung.