Ungarischer Gasverbrauch im Jahr 2024 kaum verändert

Wie das Energieministerium am Freitag mitteilte, ist der Gasverbrauch in Ungarn im Jahr 2024 um 0,8 Prozent bzw. 68 Millionen Kubikmeter gestiegen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Gasverbrauch lag um ein Viertel unter dem Niveau vor der Energiekrise, so das Ministerium. Der Stromverbrauch stieg im vergangenen Jahr um 2,2 Prozent auf 41,9 TWh, was immer noch unter den für 2021-2022 geplanten 43-44 TWh liegt, so das Ministerium weiter. Ende 2024 verfügten die Solaranlagen in Privathaushalten in Ungarn über eine Gesamtkapazität von fast 2.700 MW, so das Ministerium.