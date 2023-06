Gasreserven erreichen das Niveau des Gesamtjahresverbrauchs im Jahr 2021

In Vorbereitung auf die nächste Heizsaison werden die inländischen Gasspeicher seit April kontinuierlich gefüllt. Das Volumen der Gasreserven hat nun 3,9 Milliarden Kubikmeter erreicht, was dem Gesamtjahresverbrauch im Jahr 2021, dem letzten Jahr vor der Energiekrise, entspricht, teilte das Energieministerium am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Im Vergleich zu den Zahlen des letzten Jahres sei das Bild sogar noch günstiger, da die Haushalte im Jahr 2022 3,4 Milliarden Kubikmeter Gas verbrauchten, sagte das Ministerium. Ungarische Familien hätten weiterhin den günstigsten Zugang zu Erdgas in Europa dank der im zentralen Haushalt 2024 garantierten Preissubventionen, so das Ministerium. Unter Hinweis auf die durch den Krieg und die daraufhin verhängten Sanktionen verursachte Energiekrise habe die Regierung die Menge der geschützten staatlichen Gasreserven um 50 % auf 1,9 Milliarden Kubikmeter erhöht, um eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten, hieß es weiter. Einschließlich der Wirtschaftsakteure ist der Gasverbrauch im Jahr 2022 um 17 % gesunken, was zum Teil auf das mildere Wetter und zum Teil auf Einsparungen zurückzuführen ist.