Rentner erhalten inflationsbereinigte Überweisungen

Rentnerinnen und Rentner werden am Freitag ihre ersten inflationsbereinigten monatlichen Überweisungen erhalten, so der nationale Wirtschaftsminister in einem Posting auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Márton Nagy wies darauf hin, dass die Renten ab Januar um 3,2 Prozent angehoben wurden, was der erwarteten durchschnittlichen jährlichen Inflation entspricht. Die Regierung schütze die Rentner und bewahre die Kaufkraft der Renten, sagte er. Die durchschnittliche monatliche Rente wird 242.300 Forint erreichen. Die Haushaltsausgaben für die Renten sollen sich in 2025 auf 7.200 Milliarden Forint belaufen. In Ungarn gibt es etwa 2,5 Millionen Rentner. Nagy sagte, die Regierung prüfe, wie sie ein Programm zur Renovierung von Häusern für die Bewohner der kleinsten Siedlungen Ungarns auf Rentner ausweiten könne.