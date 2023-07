Gasverbrauch in Ungarn im ersten Halbjahr um 18,2 Prozent gesunken

Der Erdgasverbrauch in Ungarn ist in den ersten sechs Monaten des Jahres um 18,2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 gesunken, teilte das Energieministerium am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Etwa ein Drittel der rund 1 Milliarde Kubikmeter eingesparten Gases entfiel auf die Haushalte, so das Ministerium in einer Erklärung. In der ersten Jahreshälfte verbrauchten die Haushalte 17,6 % und die Geschäftskunden 18,4 % weniger Gas, so das Ministerium unter Berufung auf Daten des Statistischen Zentralamtes. Im gesamten letzten Jahr verbrauchten die Ungarn aufgrund des milden Wetters etwa 17 % weniger Gas. Bereinigt um die Temperaturunterschiede war der Gasverbrauch im Jahr 2022 um etwa 15 % niedriger. In der Heizperiode zwischen Oktober und April ging der Gasverbrauch um etwa ein Viertel zurück. Ungarn verfügt derzeit über 4,6 Milliarden Kubikmeter Gas in den heimischen Speichern, was etwa 46 % des Jahresverbrauchs entspricht, so das Ministerium und fügte hinzu, dass dieser Speicherstand fast doppelt so hoch ist wie der Durchschnitt der Europäischen Union. Der Stromverbrauch ist nach Angaben des Ministeriums im Zeitraum Januar-Juni um 8,4 % gesunken.