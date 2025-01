Regierungsbeamter: Krippenkapazität seit 2010 verdoppelt

Dank der Maßnahmen der Regierung hat sich die Krippenkapazität in Ungarn seit 2010 verdoppelt, sagte ein Staatssekretär des Ministeriums für Kultur und Innovation am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Heute gebe es Platz für 68.000 Kinder in Krippen im Vergleich zu 32.500 vor fünfzehn Jahren, sagte Róbert Zsigó in einem Video, das auf der Social-Media-Seite der Regierung veröffentlicht wurde. „Ein großer Schritt nach vorne wurde in der Gesamtdichte dieser Einrichtungen landesweit gemacht, da jetzt in jeder dritten Siedlung und in jedem Kreis eine Krippe betrieben wird“, sagte er. Er bezeichnete die „finanzielle Aufwertung“ der Krippenmitarbeiterinnen als wichtig und verwies auf eine viereinhalbfache Erhöhung ihrer Gehälter während des Berichtszeitraums. „Diejenigen, die ihre Karriere als Krippenerzieherinnen sehen, haben auch Anspruch auf ein Stipendium und andere Formen der finanziellen Unterstützung.“