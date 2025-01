Gyopáros: Das ungarische Dorfprogramm wird fortgesetzt

Das ungarische Dorfprogramm wird 2025 fortgesetzt, und in diesem Jahr wird die Regierung kleine Dörfer noch stärker unterstützen, sagte Alpár Gyopáros, Regierungsbeauftragter für die Entwicklung moderner Siedlungen, in einem Video, das er am Sonntag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Regierungsbeauftragte erinnerte daran, dass seit dem Start des Programms bereits mehr als 1.100 Milliarden Forint für die Entwicklung der Dörfer bereitgestellt wurden. Im vergangenen Jahr wurden in mehr als 1.000 kleinen Dörfern Kindergärten, Schulen, Dorfläden, Arztpraxen und Gemeinschaftsräume renoviert. Hunderte von Straßen und Gehwegen wurden erneuert. Der mit 10 Milliarden Forint ausgestattete Dorfstraßenfonds wurde für die Verbesserung von Nebenstraßen eingesetzt, die Siedlungen miteinander verbinden, um einen schnelleren und sichereren Verkehr zu ermöglichen, sagte er.

Alpár Gyopáros wies außerdem darauf hin, dass auch die Schaffung von Wohnraum in den Dörfern und die Renovierung von Häusern gezielt unterstützt wird. Neben dem Dorfgutschein und dem Gutschein plus wurde Anfang Januar 2025 das Programm zur Renovierung von Häusern im ländlichen Raum aufgelegt. Der nicht rückzahlbare Betrag des Dorfgutscheins beträgt 1 Million Forint für ein Kind, 4 Millionen Forint für zwei Kinder und 15 Millionen Forint für drei oder mehr Kinder. Im Rahmen des neuen Programms für die Renovierung von Landhäusern kann der nicht rückzahlbare Zuschuss bis zu 3 Mio. Forint und das zinsgünstige Darlehen bis zu 6 Mio. Forint betragen, sagte er. Der Regierungsbeauftragte sagte, dass das Programm im Jahr 2025 fortgesetzt werden soll. „Wir bauen einen starken ländlichen Raum auf, denn ohne einen starken ländlichen Raum gibt es kein starkes Ungarn“, sagte er in einem auf Facebook geposteten Video.