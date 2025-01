Zsigmond: Ungarischer EU-Ratsvorsitz brachte gesunden Menschenverstand nach Brüssel

Die ungarische EU-Ratspräsidentschaft hat den gesunden Menschenverstand nach Brüssel gebracht, sagte ein Staatssekretär für EU-Angelegenheiten am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Während Europa immer noch unter Migrationsdruck stehe, könnten die Probleme dank der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft endlich angegangen werden, sagte Pál Barna Zsigmond, parlamentarischer Staatssekretär für EU-Angelegenheiten, auf einer Pressekonferenz zum Thema illegale Migration. Er sagte, Ungarns Programm habe „echte Antworten auf echte Probleme“ gegeben, und fügte hinzu, dass die ungarische Präsidentschaft die „erfolgreichste EU-Präsidentschaft aller Zeiten“ gewesen sei. Der Staatssekretär wies auch auf Ungarns Bemühungen hin, die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu steigern, die Verteidigungsindustrie zu stärken, die Erweiterung voranzutreiben und eine auf die Landwirte ausgerichtete Agrarpolitik zu betreiben. Die Bekämpfung der irregulären Migration und der Schutz der Außengrenzen hätten jedoch oberste Priorität, fügte er hinzu.

Der Staatssekretär sagte, Ungarn habe in der Migrationsfrage stets eine vernünftige und umsichtige Haltung eingenommen. Er bezeichnete den EU-Migrationspakt als „fehlerhaftes Rechtsdokument“, das auf „Quoten und Migrantenghettos“ bestehe. Anstatt die illegale Migration zu stoppen, fördere die Politik diese, betonte er. Angesichts der jüngsten Terroranschläge werde die illegale Migration zunehmend als Sicherheitsrisiko betrachtet. Zu den wirksamen Maßnahmen gehörten der Schutz der Außengrenzen, ein Abschiebesystem und die Bekämpfung von Menschenschmugglern. All dies sei mit einem „Rechtsruck in Brüssel und den Mitgliedsstaaten“ möglich. Ungarn werde sich nicht in ein „Einwanderungsland“ verwandeln, und das Jahr 2025 werde in dieser Hinsicht einen Wandel einleiten.