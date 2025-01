ORFK: 23 Tote bei Verkehrsunfällen auf den Straßen des Landes im bisherigen Jahresverlauf

Dreiundzwanzig Menschen sind in diesem Jahr bisher bei Verkehrsunfällen auf den Straßen des Landes ums Leben gekommen, teilte der Kommunikationsdienst des Landespolizeipräsidiums (ORFK) am Mittwoch auf police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das seien neun Todesfälle mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Sieben Menschen starben als Fußgänger, zwei als Radfahrer, die übrigen als Fahrer oder Passagiere in Fahrzeugen; unter den Opfern waren auch zwei Kinder. Die Polizei warnte in der Erklärung auch vor den Gefahren des winterlichen Fahrens und wies darauf hin, dass vereiste Straßen zu dieser Jahreszeit häufig vorkommen, insbesondere auf Brücken, Überführungen und schattigen Straßenabschnitten, was das Lenken erschwert und den Bremsweg verlängert.

Nebel, Dunst und lange, dunkle Tage sorgen für schlechte Sicht, was zu eingeschränkter Sicht und Desorientierung führt, und auch Fußgänger tragen oft dunkle Kleidung und fahren ohne reflektierende Ausrüstung, hieß es. Aufgrund des Schneefalls am Mittwoch warnten auch die Magyar Közút Zrt. und die BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. die Autofahrer davor, ihre Fahrt nur mit Fahrzeugen anzutreten, die mit Winterreifen ausgestattet sind. Außerdem wurde angekündigt, dass Nebenstraßen und Straßen mit geringerem Verkehrsaufkommen bei der Schneeräumung und Glättebekämpfung erst nach den Hauptstraßen und den öffentlichen Verkehrswegen Vorrang haben werden.