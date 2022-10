Szijjártó: Vatikan und Deutschland ernennen neue Botschafter für den Dienst in Ungarn

Der Vatikan und Deutschland, zwei sehr wichtige Partnerländer Ungarns, haben kürzlich neue Botschafter in Budapest ernannt, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf Facebook erklärte er, er habe dem vom Heiligen Stuhl entsandten apostolischen Nuntius Michael Wallace Banach versichert, dass Ungarn stolz auf sein christliches Erbe sei und sich als „ein Land Marias“ bezeichnen könne. „Wir haben hier in unserem Land eine Regierung mit einer starken christlich-demokratischen Prägung an der Spitze, die beim linksliberalen europäischen Mainstream oft auf Ablehnung stößt“, sagte Szijjártó. „Aber das ist für uns noch lange kein Grund, alles aufzugeben.“ Mit Blick auf Deutschland sagte Szijjártó, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern könne als Erfolgsgeschichte betrachtet werden. Der bilaterale Handel habe im vergangenen Jahr alle bisherigen Rekorde gebrochen und deutsche Unternehmen würden weiterhin in Ungarn investieren. „Wir werden die Zusammenarbeit mit Botschafterin Julia Katharina Gross in diesem Sinne fortsetzen“, so der Minister.