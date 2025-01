Regierung startet Programm zur Steigerung der Mitarbeiterzahl in KMU

Der Staatssekretär für Beschäftigungspolitik, Sándor Czomba, kündigte am Montag den Start eines 4,1-Milliarden-HUF-Programms zur Unterstützung von Kapazitätserweiterungen und Neueinstellungen in KMU an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Unternehmen können bis zu 2,5 Mio. Forint pro Neueinstellung – bei der es sich um Arbeitssuchende handeln muss – beantragen, um einen Teil der Lohnkosten und der Ausgaben für Ausrüstung zu decken. Die Zuschüsse gelten für einen Zeitraum von sechs Monaten, aber die Antragsteller müssen sich verpflichten, die neu eingestellten Mitarbeiter mindestens ein Jahr lang zu beschäftigen. Laut Czomba könnten im Rahmen des Programms, für das die Bewerbungsfrist am 14. Februar abläuft, 1.700 Neueinstellungen gefördert werden. In der vorangegangenen Phase des Programms hatten rund 560 KMU Unterstützung für fast 3.000 Neueinstellungen erhalten.