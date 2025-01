Szijjártó: Trumps erste Durchführungsverordnungen machen deutlich, dass der „Pro-Kriegs- und Pro-Migrations-Wahnsinn“ ein Ende hat

Die ersten Durchführungsverordnungen von US-Präsident Donald Trump machen deutlich, dass der „Pro-Kriegs- und Pro-Migrations-Wahnsinn“ ein Ende hat und stattdessen „die Ära des Friedens, der Sicherheit, der nationalen Souveränität und des gesunden Menschenverstands“ eingekehrt ist, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Er sagte, Ungarn habe in den letzten Jahren dafür gekämpft, nicht in einen Krieg hineingezogen zu werden und nicht gezwungen zu werden, Migranten aufzunehmen. Außerdem habe es dagegen gekämpft, „in den Gender-Wahnsinn gezwungen zu werden und unsere Kinder diesem Wahnsinn auszusetzen“, fügte er in einer Erklärung hinzu. Szijjártó fügte hinzu, es sei zu begrüßen, dass der US-Präsident in diesen Fragen ähnliche Ansichten vertrete, er wolle Frieden und Sicherheit und respektiere die nationale Souveränität. Außerdem „denkt er genauso wie wir: ein Mensch wird als Mann oder Frau geboren“, fügte er hinzu. Ungarn werde seine politischen Ambitionen, „hier in Europa in Frieden zu leben“, weiter verfolgen und dafür sorgen, dass „jeder die nationale Souveränität respektiert“. Ungarn werde sich auch dafür einsetzen, dass die Familie als „Grundpfeiler der Gesellschaft“ angesehen werde, fügte er hinzu. Der Minister erklärte, Ungarn werde seine Strategie der „wirtschaftlichen Neutralität“ fortsetzen, die es dem Land ermögliche, weiterhin Investitionsrekorde aufzustellen und jedem, der einen Arbeitsplatz suche, einen zu bieten.