Szijjártó: Krieg in der Ukraine verursacht schweren wirtschaftlichen Schaden

Abgesehen von den Opfern und der Zerstörung verursacht der Krieg in der Ukraine „ernste wirtschaftliche Schäden“, was unterstreicht, wie wichtig es ist, so schnell wie möglich Frieden zu schaffen, sagte Außenminister Péter Szijjártó in Brüssel und fügte hinzu, dass eine „ungehinderte wirtschaftliche Entwicklung“ Voraussetzung für den Frieden sei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Europa stehe „vor ernsten Schwierigkeiten und seine Wirtschaft verschlechtert sich rapide“, zitierte das Außenministerium Szijjártó bei der Ratssitzung, bei der der Außenhandel auf der Tagesordnung stand. „Die Situation hat sich seit dem Ausbruch des Krieges verschlechtert.“ Szijjártó sagte, die „unklugen“ Maßnahmen der EU hätten der Wettbewerbsfähigkeit des Blocks einen schweren Schlag versetzt, und fügte hinzu, dass im Zuge der EU-Sanktionen gegen Russland „die Energiepreise und die Inflation in die Höhe geschnellt“ seien. Im Gegensatz zu den USA und China habe es die EU versäumt, Maßnahmen zum Schutz ihrer eigenen Unternehmen zu ergreifen. „Darüber hinaus hat die EU weitere bürokratische Hürden eingeführt, die das Wirtschaftswachstum behindern“. Während die US-Regierung 370 Milliarden Dollar zur Unterstützung strategischer Industrien bereitgestellt habe, „brauchen die Mitgliedstaaten hier eine Genehmigung aus Brüssel, um Investitionsprojekte aus ihren eigenen Kassen zu subventionieren“, sagte er und fügte hinzu, dass die Verfahren der Europäischen Kommission „oft Jahre in Anspruch nehmen“.

Der Minister warf der EU vor, sie verfolge in Wirtschaftsfragen einen ideologischen Ansatz, der dazu führe, dass die Welt wieder in Blöcke zerfalle, was auch das Wirtschaftswachstum behindere. „Brüssel und andere westeuropäische Hauptstädte versuchen, eine absolut sinnvolle Ost-West-Kooperation zu zerstören“, sagte er und fügte hinzu, dass dies möglicherweise die europäische Wirtschaft „ausknocken“ könnte. Es sei „unverzichtbar“, der EU zu helfen, „zum Gewinner und nicht zum Verlierer des bedeutendsten revolutionären Wandels in der Weltwirtschaft zu werden, nämlich der Umgestaltung der Automobilproduktion“, sagte er. Ungarn sei ein gutes Beispiel für die Vorteile der Zusammenarbeit zwischen Ost und West, sagte Szijjártó und fügte hinzu, die Zusammenarbeit mit den östlichen Ländern habe das Land „an die Spitze der globalen technologischen Revolution gebracht, mit Zehntausenden von modernen Arbeitsplätzen“. Ungarn sei „dank der starken Präsenz deutscher, chinesischer und südkoreanischer Unternehmen zum Treffpunkt der östlichen und westlichen Wirtschaft geworden“, sagte er. Die ungarische Regierung „wird keine Maßnahmen unterstützen, die die Zusammenarbeit zwischen der EU und China behindern, verhindern oder verteuern könnten“, fügte er hinzu. Der Minister betonte, dass die europäische und die ungarische Wirtschaft „ohne chinesische Investitionen nicht so stark wachsen können wie mit einer engen Zusammenarbeit“.

Unterdessen stimmte der Rat für die Erhöhung der Zölle auf russische und weißrussische Lebensmittelimporte, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass Ungarn das einzige Land sei, das sich der Stimme enthalten habe. All dies, so der Außenminister, „unterstreicht die Bedeutung des Friedens“. „Ungarn hat einen hohen Preis für den Krieg in Form von 10 Milliarden Euro teureren Energierechnungen gezahlt“, sagte er und fügte hinzu, dass das Land auch den größten Teil des letzten Jahres mit der Bekämpfung der Inflation verbracht habe. Der Außenminister beharrte darauf, dass der Krieg und die Sanktionen als Reaktion darauf für die steigende Inflation verantwortlich seien und nicht die „sogenannte falsche Wirtschaftsstrategie und schlechte Entscheidungen“ der Regierung.