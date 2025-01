Rail Cargo Hungaria erreicht hervorragende Energieeffizienz

Rail Cargo Hungaria (RCH) hat eine herausragende Energieeffizienz erreicht: Im vergangenen Jahr verbrauchten die Lokomotiven des Unternehmens auf dem Schienennetz der MÁV mehr als 90 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom, wobei mehr als 11 Prozent der verbrauchten Energie durch die Nutzung der Bremsenergie in das Netz zurückgespeist wurden. Damit wurde genug Strom eingespart, um den durchschnittlichen Jahresverbrauch von rund 4.000 Familien im Jahr 2024 zu decken, teilte das Eisenbahnunternehmen am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

In der Erklärung wird betont, dass Rail Cargo Hungaria seine Wettbewerbsfähigkeit durch die kontinuierliche Verbesserung der Effizienz der für den Betrieb verwendeten Energie steigert. Der Energieverbrauch von Lokomotiven macht 98 Prozent des Energiebedarfs von Güterbahnunternehmen aus, und die kleinsten Einsparungen, die in diesem Bereich erzielt werden, können in Hunderten von Millionen Forint und dem Schutz der menschlichen Umwelt gemessen werden. Es wurde auch berichtet, dass die RCH laut der letzten Mitteilung der MÁV Zrt., dem Alleinvertreiber von Traktionsenergie auf der Eisenbahninfrastruktur, den Anteil der von ihren Triebfahrzeugen ins Netz zurückgespeisten Energie fast verdoppelt und den Anteil der verwendeten grünen Energie in den letzten sieben Jahren um 14 Prozent erhöht hat. Sie wiesen darauf hin, dass die Kohlendioxid-Einsparungen der RCH nach der jüngsten Mitteilung der MÁV dank des Einsatzes energieeffizienter elektrischer Traktionslokomotiven neunmal höher sind als die durchschnittlichen Einsparungen der in Ungarn tätigen Eisenbahnen.

Wenn die von RCH im Jahr 2024 beförderte Gütermenge per Lkw zu ihren Bestimmungsorten transportiert werden müsste, würde die Umwelt mit 187.394 Tonnen Kohlendioxid belastet. Diese Menge an Treibhausgasen könnte ein zusammenhängender Eichenwald mit einer Fläche von 750.000 Quadratkilometern absorbieren, also dreimal so groß wie die gesamte Fläche einer Stadt von der Größe Cegléds, so die Rail Cargo Hungaria Zrt.