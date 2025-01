Szijjártó: Ungarn und VAE setzen auf Zusammenarbeit

Ungarn und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihr Engagement für den Ausbau einer auf gegenseitigem Respekt basierenden Zusammenarbeit bekräftigt, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó in einer am Mittwoch von seinem Ministerium veröffentlichten Erklärung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Rede in Abu Dhabi sagte Szijjártó, dass sich die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen dynamisch entwickelt hätten und dass der Handel zwischen den beiden Ländern im Jahr 2024 eine halbe Milliarde Dollar erreichen werde. Er fügte hinzu, dass beide Seiten vereinbart hätten, ihre Zusammenarbeit auch auf neue Bereiche auszudehnen. Partnerschaften zwischen ungarischen und VAE-Unternehmen beginnen in den Bereichen Erdöl- und Erdgasförderung sowie erneuerbare Energien, und beide Seiten wollen eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Bankwesen, digitale Industrie, Telekommunikation und Verteidigungsindustrie aufbauen, sagte er. Auch die Zusammenarbeit in der Lebensmittelindustrie solle ausgebaut werden, fügte er hinzu.

Szijjártó sagte, die Europäische Union könne von einer engeren Zusammenarbeit mit der Golfregion profitieren, da sich die Wettbewerbsfähigkeit der Region deutlich verbessert habe, während die Wettbewerbsfähigkeit der EU zurückgegangen sei. Er wies darauf hin, dass die Bemühungen um ein umfassendes Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Golf-Kooperationsrat erfolglos geblieben seien und drängte auf die Aufnahme von Verhandlungen über ein separates Freihandelsabkommen mit den VAE. Szijjártó würdigte die stabilisierende Rolle der VAE in der Region und in anderen Teilen der Welt und verwies auf ihre wichtige Rolle im weltweiten Kampf gegen den Terrorismus. Szijjártó sagte, beide Seiten hätten ihre Verpflichtung zur Zusammenarbeit bei Initiativen zur Erreichung des Friedens und zur Lösung bewaffneter Konflikte bekräftigt.