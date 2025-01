OMSZ: Lebensrettende Notfall- und Bereitschaftsdienste sind im ganzen Land zuverlässig

Der Nationale Rettungsdienst (OMSZ) sagte in einer am Donnerstag an die Nachrichtenagentur MTI gesendeten Erklärung, dass auf der Grundlage der Daten und der Leistungsindikatoren festgestellt werden kann, dass die lebensrettende Versorgung, die Notfallversorgung und der Bereitschaftsdienst den Patienten in ganz Ungarn zuverlässig zur Verfügung stehen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Mitarbeiter des Dienstes haben im vergangenen Jahr 1 Million 353 Tausend 912 Rettungseinsätze und 879 Tausend 982 ärztliche Bereitschaftseinsätze geleistet, während die Krankenwagen mehr als 50 Millionen Kilometer zurückgelegt haben. In und um Budapest stieg die Zahl der Einsätze weiter an: 358.000 im Jahr 2023 und 396.000 im Jahr 2024. Bei den Rettungseinsätzen im vergangenen Jahr führten die Ambulanzeinheiten des Dienstes 2.123 erfolgreiche Wiederbelebungen und 525 Entbindungen vor Ort oder im Krankenwagen durch. Die meisten Notrufe gingen beim Rettungsdienst über die Notrufnummer 112 ein, mehr als 30.000 Anrufe wurden über das Gondosóra-System und die Életmentő-App entgegengenommen.

In 1.038 Fällen alarmierten die Rettungskräfte freiwillige Ersthelfer über die SzívCity-App, um schnell mit der Wiederbelebung zu beginnen. Im Jahr 2024 wurden 11.628 Patienten mit akutem Herzinfarkt und 40.288 Personen mit Verdacht auf Schlaganfall von den Rettungsdiensten betreut und ins Krankenhaus transportiert, hieß es. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass von den speziellen Rettungseinheiten die Kinderretter 4633 Einsätze, die Motorrad- und Fahrradretter 2146 Einsätze und die Rettungshubschrauber 3616 Alarme erhielten. Im Rahmen der Patientenversorgung wurden 71.000 Liter Infusionen, rund 500 Kilometer Verbandsmaterial und 51.732 Ampullen Schmerzmittel verbraucht.