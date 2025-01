Orbán eröffnet neuen Filmstudiokomplex bei Budapest

Film ist Kunst und Industrie zugleich, wobei die Kunst frei ist, die Filmindustrie aber den Staat für ihre Entwicklung braucht, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Donnerstag bei der Eröffnung eines neuen Filmstudiokomplexes des Ungarischen Filminstituts in Fót bei Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, das Filmemachen liege den Ungarn im Blut und erinnerte daran, dass die Ungarn bei der Geburt von Hollywood dabei gewesen seien, als die ersten Stummfilme herauskamen. Er fügte hinzu, dass ungarische Filmemacher in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgebrochen seien, um die Welt zu erobern, und in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts habe der Film „uns geholfen, das Unerträgliche zu ertragen und zu sagen, was nicht gesagt werden durfte“. Die während des Kommunismus gedrehten Filme hätten auch zum Sturz des kommunistischen Regimes beigetragen, sagte er. Nach dem Regimewechsel sei der Schwung verloren gegangen, und der Kampf zwischen „Regimewechslern wie uns“ und dem „früheren Regime“ habe zwanzig Jahre gedauert, was „nicht gut für den ungarischen Film“ gewesen sei, so Orbán. Er fügte hinzu, dass der Staat auch die Verantwortung für den Zustand der ungarischen Filmindustrie trage.

Die unselige Filmpolitik der 2000er Jahre habe Ungarn Einnahmeverluste von rund 200 Millionen Dollar beschert. Die ehemals erstklassige ungarische Filminfrastruktur wurde vernachlässigt, und Ungarn fiel eine Zeit lang von der Landkarte des globalen Filmschaffens, da andere Standorte für internationale Produktionen anstelle von Budapest gewählt wurden.

Orbán sagte, die nationale Regierung habe dies jedoch nicht akzeptiert und in Andrew Vajna eine Person gefunden, die verstanden habe, was einen modernen Film ausmache und wie verloren gegangene Fähigkeiten wiederhergestellt werden könnten. Er lobte die Arbeit von Vajna, der bis zu seinem Tod im Jahr 2019 als Filmkommissar tätig war, und erklärte, er habe das institutionelle System um das Ungarische Filminstitut aufgebaut, das für die Erneuerung des ungarischen Films verantwortlich sei, und „ohne ihn wären wir nicht dort angekommen, wo wir jetzt sind“. Orban sagte, Vajna habe gewusst, dass der Film Kunst und Industrie zugleich sei.

Dank der Entwicklungen in der Filmindustrie würden derzeit mehr als 100 Milliarden Forint in die Produktion investiert, so Orbán. Er fügte hinzu, dass selbst im Jahr der Pandemie 220 Milliarden Forint an Einnahmen generiert wurden und derzeit die in der Branche registrierten Ausgaben 250 Milliarden Forint übersteigen. Orbán wies darauf hin, dass in der Filmindustrie mehr als 20.000 Menschen beschäftigt sind. Orbán sagte, dass in Ungarn Studios von Weltrang wie Korda, Origo und Stern zur Verfügung stünden, die es dem Land ermöglichten, nach London das begehrteste Zentrum für Filmproduktionen in Europa zu werden. Er sagte, dass die Entwicklung in Fót die ungarische Filmindustrie auf ein noch höheres Niveau gehoben habe, und fügte hinzu, dass die Investition von 42 Milliarden Forint das bisher größte Studioentwicklungsprojekt des Staates gewesen sei.