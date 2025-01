NNGYK: Fast 70 Tausend Menschen suchten letzte Woche einen Arzt auf

Zwischen dem 20. und 26. Januar suchten 69.900 Menschen mit grippeähnlichen Symptomen einen Arzt auf. Dies geht aus einer Schätzung hervor, die auf Berichten von Ärzten beruht, die am Überwachungsdienst teilnehmen, so das Nationale Zentrum für öffentliche Gesundheit und Pharmazie (NNGYK) in einem Wochenbericht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Insgesamt 295.500 Menschen haben einen Arzt mit Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion aufgesucht. In Woche 4 waren 42 Prozent der Patienten, die mit einer grippeähnlichen Erkrankung einen Arzt aufsuchten, unter 14 Jahre alt, 29,3 Prozent waren in der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen, 21 Prozent in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen und 7,7 Prozent in der Altersgruppe 60+. In der vierten Woche des Jahres stieg die Zahl der Personen, die mit Grippesymptomen einen Arzt aufsuchten, in siebzehn Verwaltungsbezirken an, blieb in einem Verwaltungsbezirk stabil und ging in zwei Verwaltungsbezirken im Vergleich zur Vorwoche zurück.

Die höchste Zahl von Patienten wurde in den Komitaten Heves, Veszprém und Tolna verzeichnet, die niedrigste in den Komitaten Zala, Budapest und Nógrád. In der 4. Woche wurden 293 Personen wegen schwerer akuter Atemwegsinfektionen ins Krankenhaus eingeliefert, von denen 36 eine intensive/subintensive Behandlung benötigten. Zwischen der 40. Woche des vergangenen Jahres und der 4. Woche 2025 wurden im NNGYK-Labor insgesamt 4400 Proben untersucht, wobei 727 Proben als Influenza eines Typs und 496 als Covid-19-Infektion bestätigt wurden.