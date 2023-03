Fast 63.000 Menschen mit grippeähnlichem Virus diagnostiziert

In der vergangenen Woche suchten 62.900 Menschen in Ungarn ihren Hausarzt mit einem grippeähnlichen Virus auf, teilte das Nationale Zentrum für öffentliche Gesundheit (NNK) am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zwischen dem 6. und 12. März klagten 275.700 Menschen über eine akute Atemwegsinfektion, so das Zentrum. Von den Personen mit einem grippeähnlichen Virus waren 44,8 % unter 15 Jahre alt, 28,5 % waren zwischen 15 und 34 Jahre alt. 6,9 % waren 60 Jahre oder älter. In der vergangenen Woche wurden 268 Personen mit einer akuten Atemwegsinfektion ins Krankenhaus eingeliefert, von denen 44 eine Intensivbehandlung benötigten.