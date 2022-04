Gesundheitsbehörde in Ungarn warnt vor steigenden Grippezahlen

Zwischen dem 21. und 27. März 2022 suchten über 27.000 Menschen mit grippeähnlichen Symptomen ihren Arzt auf, 9 % mehr als in der Vorwoche, teilte das Nationale Zentrum für öffentliche Gesundheit (NNK) am Freitag auf seiner Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach Angaben des NNK wiesen Proben aus dem ganzen Land, mit Ausnahme der Komitate Borsod-Abaúj-Zemplén (Nordosten) und Zala (Südwesten), das Vorhandensein einesnach. Die höchsten Fallzahlen wurden aus dem Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg (Nordosten) gemeldet, während in den Komitaten Jász-Nagykun-Szolnok (Osten) und Pest (Süden) die wenigsten Erkrankten zu verzeichnen waren, so die Behörde. Die meistenwurden in der Altersgruppe 3-14 Jahre (41,2 %) registriert, gefolgt von der Altersgruppe 15-34 Jahre (31,5 %). 8,2 % der Erkrankten sind über sechzig Jahre alt, heißt es auf der Website.