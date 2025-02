Fünfzehnjähriger wegen Bombendrohungen an Schulen festgenommen

Die Polizei hat im Zusammenhang mit Bombendrohungen, die am Donnerstag an 46 Schulen geschickt wurden, einen 15-jährigen Jungen festgenommen, wie eine Sprecherin der Ermittlungen auf einer Pressekonferenz mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mónika Kész-Varga sagte, der Absender der Droh-E-Mails sei als ein Junge identifiziert worden, der in einem kleinen Dorf im Nordosten Ungarns lebt. Der Verdächtige wurde befragt und gab zu, die E-Mails verschickt zu haben, „um die Schüler in Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie von den Schulen weglaufen“, so Kész-Varga. Die Polizei durchsuchte die bedrohten Schulgebäude und fand keine Sprengsätze.