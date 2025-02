Orbán: „Hände weg von den Renten und der 13. Monatsrente!“

„Hände weg von den Renten und der 13. Monatsrente!“ sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und bezog sich dabei auf „diejenigen in Brüssel, [die] die 13. Monatsrente wegnehmen wollen“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Ökonomen, die die Oppositionsparteien unterstützen, sagen immer wieder, dass die 13. Monatsrente nicht richtig sei“, so Orbán. Aber die Renten „müssen geschützt werden“, und die Regierung habe sie bisher gerettet und „wird darauf bestehen“, dies auch in Zukunft zu tun. Die 13. Monatsrente sei „eine geistige, psychologische, politische und schließlich eine wirtschaftliche Frage“, fügte er hinzu.

„Wenn wir eine siegreiche Nation schmieden wollen … müssen wir alte Probleme lösen“, sagte er und fügte hinzu, dass eines dieser alten Probleme die Abschaffung der 13. Monatsrente durch die vorherige sozialistische Regierung war.