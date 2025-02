MÁV: 1,1 Millionen Personenzüge verkehrten letztes Jahr, vier von fünf ohne Verspätung

Die MÁV hat im vergangenen Jahr mehr als 1,1 Millionen Personenzüge betrieben, vier von fünf davon ohne Verspätung, teilte das Verkehrsunternehmen am Samstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Demnach wurde der Jahresbericht der MÁV-Gruppe fertiggestellt, in dem die Daten für die öffentlichen Verkehrsdienste im Jahr 2024 und deren Zusammenhänge dargestellt werden. Die MÁV schrieb, dass die Fahrzeit der ungarischen Züge im Jahr 2024 etwa 95,5 Millionen Minuten beträgt, was mehr als 181 Jahren entspricht. Dies entspricht etwa 3,6 Millionen Minuten (6,9 Jahre) Verspätungen oder 3,8 Prozent der Gesamtfahrzeit. Dies liege zwar unter den Zahlen der Jahre nach der Pandemie, aber durch die Einführung von Komitats- und Landestickets und die anschließende Tarifreform seien 2024 viel mehr Menschen und viel mehr Fahrzeuge mit der MÁV-Gruppe unterwegs als zuvor, was auch eine höhere Belastung für das immer älter werdende Netz und das rollende Material bedeute, hieß es. Sie erinnerten daran, dass ab diesem Sommer eine Erstattung für Verspätungen von mehr als 20 Minuten gezahlt wird: Etwa sechs Prozent aller Züge waren von solchen Verspätungen betroffen.

Sie wiesen darauf hin, dass das neue Tarifsystem auch zu einem Anstieg der Zahl der abgewiesenen Gruppen, wie z. B. Ausflugsklassen, geführt hat, wobei allein die Zahl der registrierten Gruppen fast 29.000 erreicht hat. Herausragend sei auch die Pünktlichkeit des HÉV im Jahr 2024: 99,6 Prozent, womit die S-Bahn zu den pünktlichsten der Welt gehöre, heißt es in der Mitteilung. Im vergangenen Jahr hat die MÁV-Gruppe mehr als 12 Millionen Busverbindungen betrieben, ebenfalls mit einer hohen Pünktlichkeitsrate von 97,7 Prozent, hieß es. Der Vorstandsvorsitzende der MÁV-Gruppe, Zsolt Hegyi, schrieb auf seiner Facebook-Seite, dass er es für wichtig hält, dass reale Daten für jeden zugänglich sind. Daher habe man sich entschlossen, die Fahrplandaten der öffentlichen Verkehrsmittel monatlich zu erstellen und zu veröffentlichen. Die monatlichen Berichte wurden für die Erstellung des Jahresberichts verwendet, fügte er hinzu. Der Jahresbericht ist auf der Website der MÁV-Gruppe verfügbar.