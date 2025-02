Gulyás: Regierung erkennt das Vorkaufsrecht des Budapester Unternehmens in Rákosrendezö an

Die Regierung erkennt das Vorkaufsrecht der Budapest Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) für die Industriebrache in Rákosrendező an, sagte der Minister, der das Büro des Ministerpräsidenten leitet, auf einer regulären Pressekonferenz und fügte hinzu, dass der entsprechende Regierungserlass später am Donnerstag veröffentlicht wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

BKM, ein Unternehmen im Besitz der Budapester Stadtverwaltung, habe sein Vorkaufsrecht für die Industriebrache im 14. Bezirk von Budapest ausgeübt, sagte Gergely Gulyás. Die Regierung habe die Erklärung „geprüft“, um die Zusammenhänge zwischen dem Bürgerrechtsabkommen und dem in Arbeit befindlichen internationalen Abkommen über dasselbe Gebiet zu klären, sagte er. BKM habe erklärt, alle Pflichten zu übernehmen, die auf den Investor und Entwickler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten entfallen wären, so Gulyás. „In Anbetracht dessen erkennt die Regierung das Vorkaufsrecht an.“ Die Stadtverwaltung und die BKM werden beauftragt, den Preis für das Gebiet gemäß den Bedingungen der Vereinbarung zu zahlen. Sie werden auch für die Räumung des Geländes im Wert der Hälfte des Preises, 25 Milliarden Forint (61,5 Mio. EUR), verantwortlich sein, fügte er hinzu.